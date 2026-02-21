Суд передал государству активы разработчика системы авиабронирования Leonardo

Напомним, иск об обращении в доход государства имущества владельцев «Сирена-трэвел» подала Генеральная прокуратура. Среди ответчиков — генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие лица. Они владеют долями в «Сирена Трэвел» напрямую или через другие структуры.