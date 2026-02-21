Ричмонд
Суд передал государству активы разработчика системы авиабронирования Leonardo

Никулинский суд Москвы постановил передать государству имущество владельцев компании «Сирена-трэвел». Эта фирма разработала крупнейшую в России систему бронирования авиабилетов Leonardo.

У нынешних собственников крупнейшего российского оператора находятся активы системы авиабронирования Leonardo. Также в их владении аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra и другие сервисы.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника процесса.

Напомним, иск об обращении в доход государства имущества владельцев «Сирена-трэвел» подала Генеральная прокуратура. Среди ответчиков — генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие лица. Они владеют долями в «Сирена Трэвел» напрямую или через другие структуры.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

