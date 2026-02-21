Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина выбросила в лес новорожденного в Тамбовской области, ребёнок погиб

СК: 34-летняя женщина выбросила новорожденного в лесу в Тамбовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тамбовской области женщина выбросила новорождённого младенца в лесу. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону. Это произошло в населённом пункте Котовск.

«По версии следствия, 16 февраля 2026 года обвиняемая по месту своего жительства родила ребенка, после чего завернув его в простынь и плотный полимерный пакет, отнесла его в лесной массив неподалеку от дома», — сказано в релизе.

Сообщается, что на следующий день пакет с телом ребёнка нашла местная жительница, она обратилась к правоохранителям.

34-летней женщине предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), она под домашним арестом.

Подробности этой трагедии читайте здесь на KP.RU.

Ранее в Петербурге коуча по трансформациям обвинили в убийстве новорожденного. Женщина утопила младенца в тазу.

Также сообщалось, что 16-летней жительнице Березников суд назначил наказание за убийство своего новорожденного ребенка. Она получила год тюремного заключения.

В Барнауле юная мать также получила минимальный срок за убийство младенца. Тело ребёнка было найдено с ножевыми ранениями.