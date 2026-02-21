Женщина выбросила в лес новорожденного в Тамбовской области, ребёнок погиб

В Тамбовской области женщина выбросила новорождённого младенца в лесу. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону. Это произошло в населённом пункте Котовск.
«По версии следствия, 16 февраля 2026 года обвиняемая по месту своего жительства родила ребенка, после чего завернув его в простынь и плотный полимерный пакет, отнесла его в лесной массив неподалеку от дома», — сказано в релизе.
Сообщается, что на следующий день пакет с телом ребёнка нашла местная жительница, она обратилась к правоохранителям.
34-летней женщине предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), она под домашним арестом.
