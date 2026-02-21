Агата Кристи отдыхает: топ-5 свежих детективов, где ваша эрудиция сразится со сценаристом

Устали от предсказуемых развязок? Современный детектив больше не играет в поддавки со зрителем. Он бросает вызов. Не только сыщику на экране, но и вам, сидящему в уютном кресле. Вам придётся разгадывать не просто «кто убил», а целые культурные коды, мотивы, спрятанные в картинах, пьесах и старинных циферблатах. Злодей здесь — часто гений, а герой — далеко не всегда профессионал с полицейским жетоном. Это бывшая учительница, эксперт по антиквариату или аристократка, чьё главное оружие не пистолет, а интеллект и житейская мудрость.