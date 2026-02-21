Ричмонд
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете за два дня до конца Олимпиады

Норвежские спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр в Италии после 14-го медального дня.

Норвежские спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (10−12−7). Третье место занимает команда Италии (9−5−13). Российские спортсмены завоевали 1 серебряную медаль — второе место в спринте занял ски-альпинист Никита Филиппов.

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимне Олимпиаде. В 2022 году норвежцы завоевали 16 наград высшей пробы.

21 февраля будет разыграно 10 комплектов медалей. Олимпиада завершится 22 февраля.