СТИ покажет премьеру спектакля «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский театр «Студия театрального искусства» (СТИ) под руководством Сергея Женовача выпускает новый спектакль «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова», премьерные показы которого пройдут 21, 22, 24 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«В “Студии театрального искусства” премьера спектакля “Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова”. Свою пьесу на основе чеховской написали режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский. Также в постановочной команде спектакля — художник по свету Дамир Исмагилов и композитор Григорий Гоберник», — сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что новый спектакль станет второй частью своеобразного чеховского диптиха. В 2024 году в СТИ состоялась премьера постановки под названием «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» «Но если там ставка была сделана на мучительные паузы между репликами, то здесь поиск художественной выразительности будет происходить на территории слова. Главную роль исполнит заслуженный артист РФ Алексей Вертков», — рассказала представитель пресс-службы.
Концепцией спектакля перед премьерой поделился Женовач. «Это будет не чистая пьеса, это наша с Александром Давидовичем Боровским, моим другом и соавтором, компоновка, организация этой истории», — пояснил он. «Работать над Чеховым — счастье. Пока репетируешь, живешь с ним вместе, с его мыслями, гениальными прозрениями, заблуждениями. Мы пытаемся не иллюстрировать их, а найти свою историю. В пьесе Иванов отвечает каждому, мы с Боровским решили, что будет интереснее, если он будет молчать, а в финале ответит и себе, и всем. Без юмора и горечи, без боли воспринимать эту историю невозможно. Только так возникает взгляд доктора Чехова», — убежден режиссер.
Помимо Алексея Верткова, в спектакле заняты Андрей Шибаршин, Александр Суворов, Никита Исаченков, Юрий Горин, Татьяна Волкова, Алена Семенова, Анна Саркисова.
Как сообщается на сайте театра, билеты на премьерные показы 21 и 22 февраля раскуплены.