СТИ покажет премьеру спектакля «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова»

Концепцией спектакля перед премьерой поделился Женовач. «Это будет не чистая пьеса, это наша с Александром Давидовичем Боровским, моим другом и соавтором, компоновка, организация этой истории», — пояснил он. «Работать над Чеховым — счастье. Пока репетируешь, живешь с ним вместе, с его мыслями, гениальными прозрениями, заблуждениями. Мы пытаемся не иллюстрировать их, а найти свою историю. В пьесе Иванов отвечает каждому, мы с Боровским решили, что будет интереснее, если он будет молчать, а в финале ответит и себе, и всем. Без юмора и горечи, без боли воспринимать эту историю невозможно. Только так возникает взгляд доктора Чехова», — убежден режиссер.