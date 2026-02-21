Ричмонд
Захарова: Макрон сравнивает себя и Францию с икринкой «безмозглой лягушки»

Мария Захарова оценила слова Макрона о том, что НАТО напоминает безмозглую лягушку, она отметила, что Макрон сравнил себя с икринкой этой лягушки.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс напоминает безмозглую лягушку.

Захарова с иронией отметила, что Макрон сравнивает себя и Францию с икринкой «безмозглой лягушки».

«Самое удивительное, что, когда президент Франции Макрон сравнивает НАТО с безмозглой лягушкой, он почему-то забывает, что Франция тоже часть НАТО. Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Макрон, высказываясь о состоянии НАТО, сравнил альянс со «спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг». При этом он заявил, что у Североатлантического альянса «сохранён спинной, за счёт чего она может рефлекторно реагировать на раздражители».

Напомним, Захарова рассказала, что хамство и угрозы от Макрона напоминают о волках в овечьей шкуре.

Кроме того, она заявила, что Макрону, сказавшему, что «свобода слова — это полная чушь», можно отдать третье место в её личном рейтинге откровений.

