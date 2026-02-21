Захарова: Макрон сравнивает себя и Францию с икринкой «безмозглой лягушки»

«Самое удивительное, что, когда президент Франции Макрон сравнивает НАТО с безмозглой лягушкой, он почему-то забывает, что Франция тоже часть НАТО. Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».