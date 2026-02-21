В США заявили, что Израиль якобы мог бы претендовать почти на весь Ближний Восток

После данного интервью Такера Карлсона задержали. Израильские власти решили допросить журналиста. Правоохранители забрали паспорта Такера Карлсона и членов его съемочной группы. После этого они увели исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали передать им суть разговора с Майком Хакаби, утверждает журналист.