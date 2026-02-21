Ричмонд
В США заявили, что Израиль якобы мог бы претендовать почти на весь Ближний Восток

Американский посол Хакаби заявил о библейском праве Израиля на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Американский посол в Израиле Майк Хакаби прокомментировал ситуацию вокруг Тель-Авива. По его мнению, израильтяне могли бы претендовать почти на все территории Ближнего Востока. Так посол заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Майк Хакаби сослался на «библейское» право Израиля. В 15-й главе книги Бытия говорится о даровании Богом потомству Авраама земли от Нила до Евфрата.

«Было бы хорошо, если бы они забрали все это», — отреагировал посол США.

После данного интервью Такера Карлсона задержали. Израильские власти решили допросить журналиста. Правоохранители забрали паспорта Такера Карлсона и членов его съемочной группы. После этого они увели исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали передать им суть разговора с Майком Хакаби, утверждает журналист.

