Мужчина в Таиланде стал жертвой слона, поторопив его со спариванием

Инцидент произошел 16 февраля в провинции Бурирам. Слона по кличке Пхет Утхай привели на случку со слонихой на открытом поле в деревне. Владелец, 35-летний Сомпорн Суттисо, подгонял животное, желая, чтобы процедура прошла побыстрее. После этого слон пришел в ярость, сбил мужчину с ног и начал топтать его. В результате он получил разрыв легкого и другие серьезные травмы, его доставили в больницу.