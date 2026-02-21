Ричмонд
Мужчина в Таиланде стал жертвой слона, поторопив его со спариванием

В Таиланде мужчина поторопил слона во время спаривания и стал его жертвой. Об этом сообщило издание Thai Examiner.

Инцидент произошел 16 февраля в провинции Бурирам. Слона по кличке Пхет Утхай привели на случку со слонихой на открытом поле в деревне. Владелец, 35-летний Сомпорн Суттисо, подгонял животное, желая, чтобы процедура прошла побыстрее. После этого слон пришел в ярость, сбил мужчину с ног и начал топтать его. В результате он получил разрыв легкого и другие серьезные травмы, его доставили в больницу.

После нападения слон стал крушить все вокруг. Он пробил бивнями внедорожник, потом протаранил пикап и сбил пять дорожных знаков. Разъяренное животное также преследовало жителей деревни, которые в панике разбегались.

Усмирить его удалось не сразу — операция с применением транквилизаторов длилась около двух часов. В итоге слона обездвижили и взяли под контроль, сказано в статье.

На дороге Буттала — Катарагама на Шри-Ланке 45-летняя россиянка по имени Ариана, увидев дикого слона, остановилась, чтобы сделать с ним несколько фото, но животное разозлилось и набросилось на нее и ее мужа, вместе с которым она путешествовала по острову на трехколесном байке. Об этом 11 февраля сообщил Shot.