Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете

РИА Новости: женщинам при диабете опасно делать часть косметических процедур.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Некоторые косметические процедуры для женщин с сахарным диабетом могут быть крайне опасны, так как при данном заболевании способность кожи восстанавливаться существенно снижается, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Воронцова.

«При сахарном диабете существенно снижается способность кожи восстанавливаться при инвазивных вмешательствах. Это связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения, потери чувствительности, есть большие риски инфицирования. При данном заболевании необходимо консультироваться не только со специалистом эстетической медицины, но и с своим эндокринологом», — заявила РИА Новости врач.

Воронцова уточнила, что пациентки с таким заболеванием должны избегать процедур, связанных с травматизацией кожных покровов.

Эксперт также отметила, что заболевание не является полным противопоказанием для процедур в косметологии, особенно если пациенты контролируют уровень сахара в крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы.

«Если пациент скомпенсирован, без резких скачков сахара. А эту картину в динамике может показать только график системы мониторинга глюкозы в течении длительного времени. Такие пациенты могут спокойно делать уходовые процедуры, лифтинги», — пояснила Воронцова.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщал, что около 6 миллионов человек страдают в России от сахарного диабета, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами и до сих пор не знают о своем диагнозе.