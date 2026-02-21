Победная шайба канадцев должна была быть отменена, заявил тренер сборной Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен выразил мнение, что арбитры не должны были засчитывать победный гол канадцев в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.
По его словам, шайба, заброшенная Натаном Маккинноном на последней минуте третьего периода, была забита из офсайда, хотя судьи после просмотра видео засчитали взятие ворот.
Встречу обслуживали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк, работающие в НХЛ. Несмотря на претензии, Пеннанен заявил, что команде нечем оправдываться и нужно двигаться дальше.
Сборная Финляндии 21 февраля сыграет в матче за бронзу против проигравшего в паре США — Словакия.
Ранее сообщалось, что сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира.
