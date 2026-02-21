В Москве в ближайшие дни ожидается умеренный снег

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ближайшие дни в Москве будут с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой был в 19 февраля, не повторится. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Ожидается снег, ожидаются осадки, но у нас меняется характер погоды, это связано с тем, что меняется циркуляция в атмосфере. У нас будут с запада приходить циклоны, они будут уже с меньшим количеством осадков, потому что обычно все эти очень большие осадки связаны с южными циклонами», — сказала Макарова.
Она отметила, что практически каждый день в течение ближайшей недели будут осадки.