В Москве в ближайшие дни ожидается умеренный снег

Почти каждый день в течение недели будут осадки.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ближайшие дни в Москве будут с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой был в 19 февраля, не повторится. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ожидается снег, ожидаются осадки, но у нас меняется характер погоды, это связано с тем, что меняется циркуляция в атмосфере. У нас будут с запада приходить циклоны, они будут уже с меньшим количеством осадков, потому что обычно все эти очень большие осадки связаны с южными циклонами», — сказала Макарова.

Она отметила, что практически каждый день в течение ближайшей недели будут осадки.