Одержавшая победу на ОИ фигуристка Лью передала сообщение фанатам из России: американка обратилась на русском

Россия на этих Олимпийских играх впервые осталась без золота в женском фигурном катании. Честь страны защищала спортсменка Аделия Петросян. Она набрала 214,53 балла. Фигуристка оказалась на шестом месте. Такой же результат продемонстрировал фигурист Петр Гуменник. Он набрал 271,21 балла и занял шестое место.