Одержавшая победу на ОИ фигуристка Лью передала сообщение фанатам из России: американка обратилась на русском

Американка Алиса Лью по-русски поблагодарила поклонников после победы на ОИ.

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Алиса Лью одержала победу на Олимпийских играх-2026. После награждения она передала обращение поклонникам из России. Американская спортсменка по-русски поблагодарила фанатов. Ее цитирует Telegram-канал Okko.

Алиса Лью удивилась, что имеет поклонников в России. Она на русском языке сказала «спасибо» фанатам.

Олимпийская чемпионка набрала в общей сумме 226,79 балла. Второе место заняла фигуристка из Японии Каори Сакамото.

Россия на этих Олимпийских играх впервые осталась без золота в женском фигурном катании. Честь страны защищала спортсменка Аделия Петросян. Она набрала 214,53 балла. Фигуристка оказалась на шестом месте. Такой же результат продемонстрировал фигурист Петр Гуменник. Он набрал 271,21 балла и занял шестое место.