В Госдуме хотят увеличить допотпуск медработников в зависимости от стажа

Российские медицинские работники могут получить право на дополнительный отпуск. Речь идёт об оплачиваемом отпуске, размер которого будет зависеть от стажа работы по этой специальности. Соответствующее предложение выдвинули депутаты Госдумы.
«Реализация указанного подхода позволит усилить меры нематериального стимулирования медицинских работников, снизить риски профессионального выгорания, повысить удержание кадров в отрасли и, как следствие, содействовать достижению целевых показателей по сокращению кадрового дефицита и повышению доступности медицинской помощи», — сказал РИА Новости один из авторов инициативы Сергей Миронов.
Предлагается при стаже от 3 до 10 лет предлагается предоставлять дополнительно три календарных дня отпуска, при стаже от 10 до 15 лет — 10, при стаже от 15 до 20 лет — 15, а при стаже 20 лет и более — 20 дней.
Накануне Путин подписал закон о дополнительных неоплачиваемых отпусках ветеранам СВО.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров.
Кроме того, в России хотят предоставлять дополнительный отпуск родителям за достижения детей.