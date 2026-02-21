На Кипре прошел прием в честь Дня защитника Отечества

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Аккредитованные на Кипре дипломаты, а также представители общественных, в том числе религиозных, организаций острова посетили торжественный прием в российском посольстве в Никосии, приуроченный к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Гостей торжества встретило новое оформление внешней стороны ограды здания дипломатической миссии, которую по случаю состоявшегося торжества и предстоящего праздника, а также по инициативе проживающих на Кипре друзей России украсили по всему периметру более чем 120 российскими триколорами и полотнищами с ликом Христа. Они были развешаны между многочисленными панно с изображениями городов-героев и городов воинской славы РФ.
Перед началом торжества в зале приемов дипломатической миссии были исполнены государственные гимны Кипра и РФ. Затем с приветственным словом к гостям вечера, среди которых были многочисленные соотечественники и друзья России, обратился российский посол в Никосии Мурат Зязиков. «Этот праздник занимает особое место в сердцах россиян, наших соотечественников, олицетворяет честь, доблесть и безусловную верность нашей великой Отчизне. Мы всегда понимали, что от защитников Отечества зависит все: и суверенитет, и благополучие государства, а главное богатство любого государства — это люди. 2026 год объявлен нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным годом народного единства, и именно единство лежит в основе сплоченности жителей страны и успехов государства», — заявил руководитель российской дипломатической миссии.
По словам военного атташе России на Кипре полковника Игоря Голенева, в основе тысячелетней истории РФ всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных своей Родине. «И сегодня мы, наши дети и внуки продолжаем гордиться многими поколениям защитников Отечества — теми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил», — добавил он.
Гостем торжества стал один из главных церковных иерархов Кипрской православной церкви, член Священного синода митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор (Киккотис), с которым у Мурата Зязикова состоялась содержательная беседа, посвященная единству духовных ценностей народов России и Кипра.