На Кипре прошел прием в честь Дня защитника Отечества

Перед началом торжества в зале приемов дипломатической миссии были исполнены государственные гимны Кипра и РФ. Затем с приветственным словом к гостям вечера, среди которых были многочисленные соотечественники и друзья России, обратился российский посол в Никосии Мурат Зязиков. «Этот праздник занимает особое место в сердцах россиян, наших соотечественников, олицетворяет честь, доблесть и безусловную верность нашей великой Отчизне. Мы всегда понимали, что от защитников Отечества зависит все: и суверенитет, и благополучие государства, а главное богатство любого государства — это люди. 2026 год объявлен нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным годом народного единства, и именно единство лежит в основе сплоченности жителей страны и успехов государства», — заявил руководитель российской дипломатической миссии.