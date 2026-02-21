Украинца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Словакии за кражу рогаликов

В словацком городе Кошице полицейские задержали за кражу рогаликов украинца, находящегося в розыске Интерпола за организацию незаконного пересечения границы. Об этом сообщило издание SME.
Отмечается, что в начале февраля мужчина украл рогалики — популярное в Словакии хлебобулочное изделие — из супермаркета в торговом центре. Его задержала полиция.
Изначально действия гражданина Украины классифицировали как мелкое правонарушение и собирались отпустить на свободу. Но при проверке документов было установлено, что задержанный 23-летний Михаил Б. находится в базе международного розыска Интерпола. В связи с этим его арестовали.
На родине украинца подозревают в пособничестве в организации незаконного пересечения границы. По версии следствия, он за деньги помогал мужчинам на Украине переправиться через границу.
Гражданина РФ, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали российским правоохранителям тайские коллеги. Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.