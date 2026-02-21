Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Словакии за кражу рогаликов

В словацком городе Кошице полицейские задержали за кражу рогаликов украинца, находящегося в розыске Интерпола за организацию незаконного пересечения границы. Об этом сообщило издание SME.

В словацком городе Кошице полицейские задержали за кражу рогаликов украинца, находящегося в розыске Интерпола за организацию незаконного пересечения границы. Об этом сообщило издание SME.

Отмечается, что в начале февраля мужчина украл рогалики — популярное в Словакии хлебобулочное изделие — из супермаркета в торговом центре. Его задержала полиция.

Изначально действия гражданина Украины классифицировали как мелкое правонарушение и собирались отпустить на свободу. Но при проверке документов было установлено, что задержанный 23-летний Михаил Б. находится в базе международного розыска Интерпола. В связи с этим его арестовали.

На родине украинца подозревают в пособничестве в организации незаконного пересечения границы. По версии следствия, он за деньги помогал мужчинам на Украине переправиться через границу.

Гражданина РФ, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали российским правоохранителям тайские коллеги. Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше