Степашин рассказал, как Путин еженедельно ездил в Петербург к больному отцу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Владимир Путин, став директором ФСБ в 1998 году, попросил у тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина разрешения ездить в Санкт-Петербург каждые выходные к болевшему отцу. Об этом в интервью ТАСС рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, занимавший тогда пост главы МВД.

Источник: Пресс-служба Президента России

Одним из качеств Путина он назвал порядочность и привел в пример историю из 90-х.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поведал Степашин.

По его словам, Ельцин спросил, зачем нужны еженедельные поездки. «[Путин] говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — заключил Степашин.

Отец Путина — Владимир Спиридонович — умер в 1999 году. Ему было 88 лет.

Череда назначений

Путин переехал в Москву из родного Петербурга в 1996 году, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 он стал замглавы Администрации президента (АП) РФ. В мае 1998 — первым замглавы АП. В июле 1998 назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, с марта 1999 одновременно был секретарем Совбеза.

А в августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. На этом посту он сменил Степашина, руководившего кабмином с мая по август 1999.

