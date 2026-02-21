В России намерены перевести платежки по ЖКХ в электронный вид: что будет с их бумажной версией

Для удобства граждан в России могут ввести электронные квитанции за ЖКХ. Однако бумажная версия платежек останется. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев в диалоге с ТАСС.
Парламентарий добавил, что вариативность по оплате ЖКХ сохранится для удобства жителей. Бумажные квитанции будут доступны для, например, привыкших к ним пенсионеров.
«Для них все останется в привычном формате, как и для всех остальных потребителей услуг ЖКХ, кто не прошел или не пройдет регистрацию в государственной информационной системе “Единая система идентификации и аутентификации”, а также не выразит согласие на получение цифровых платежек», — пояснил Владимир Кошелев.
С 1 января 2026 года, по данным ФАС, никаких изменений тарифов ЖКХ не было. Проводилась лишь корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7%.