Канада — США в финале хоккейного турнира, рекорд норвежцев. Итоги дня ОИ

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сборные Канады и США по хоккею выиграли свои полуфиналы и встретятся в решающем матче олимпийского турнира в Италии. Также в пятницу норвежская команда установила рекорд по количеству золотых медалей на одной Олимпиаде.
В первом матче ½ финала хоккеисты сборной Канады одержали волевую победу над командой Финляндии со счетом 3:2. У канадцев из-за травмы не сыграл нападающий и капитан команды Сидни Кросби, который не смог завершить четвертьфинальную игру с чехами (4:3 ОТ).
В матче с финнами канадский нападающий Коннор Макдэвид установил рекорд по количеству набранных очков за один олимпийский турнир по хоккею в XXI веке. Он отметился двумя результатными передачами, в его активе стало 13 очков (2 гола + 11 передач) в 5 матчах. Он обошел по этому показателю российского нападающего Никиту Гусева, который на олимпийском турнире 2018 года в 6 матчах набрал 12 очков (4 + 8). Из-за травмы Кросби именно Макдэвид был капитаном сборной Канады.
В другом полуфинале сборная США обыграла команду Словакии со счетом 6:2. За словаков выступают три представителя Фонбет — Континентальной хоккейной лиги: нападающий Адам Ружичка («Спартак», Москва), защитник Мартин Гернат («Локомотив», Ярославль) и форвард Адам Лишка («Северсталь», Череповец). Ружичка в матче с американцами отдал голевую передачу. Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира у мужчин является сборная Финляндии, которая в финале Игр 2022 года обыграла команду России (2:1), россияне тогда выступали под флагом Олимпийского комитета России.
Финал между сборными Канады и США пройдет 22 февраля, обладателей бронзовых наград команды Финляндии и Словакии определят уже в субботу.
Другие медали дня.
В субботу во фристайле были определены медалисты в трех дисциплинах. Представительница Германии Даниэла Майер завоевала золотую награду в ски-кроссе, второй стала швейцарка Фанни Смит, бронзовая медаль досталась шведке Сандре Неслунд. Представитель Китая Ван Синьди выиграл в дисциплине «акробатика», серебряную медаль завоевал Ноэ Рот из Швейцарии, третье место у представителя Китая Ли Тяньма. Американец Алекс Феррейра первенствовал в хафпайпе, второе место занял представитель Эстонии Хенри Сильдару, третье — канадец Брендан Маккей.
Нидерландская конькобежка Антуанетта Риймпа-де Йонг выиграла в забеге на дистанции 1 500 м. Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд, бронзовая медаль досталась канадке Валери Мальте. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале завоевал золото в масс-старте. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд, третьим — француз Кентен Фийон Майе. Благодаря победе Дале сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству наград высшей пробы на одной зимней Олимпиаде. Норвежские спортсмены завоевали 17 золотых медалей в Италии, в Пекине в 2022 году у них было 16 первых мест.
Мужская сборная Нидерландов выиграла эстафету на дистанции 5 000 м в шорт-треке. Серебряные медали завоевала команда Южной Кореи, третьими стали итальянцы. Шорт-трекистка из Южной Кореи Ким Гиль Ри завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 м. Второй стала ее соотечественница Чхве Мин Джон, бронза досталась американке Коринн Стоддард.
Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Сборная Норвегии лидирует в неофициальном общекомандном зачете, в ее активе 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимает команда США (10−12−7), третьими идут итальянцы (9−5−13). Российские спортсмены завоевали 1 серебряную медаль — второе место в спринте занял ски-альпинист Никита Филиппов.