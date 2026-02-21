Канада — США в финале хоккейного турнира, рекорд норвежцев. Итоги дня ОИ

В матче с финнами канадский нападающий Коннор Макдэвид установил рекорд по количеству набранных очков за один олимпийский турнир по хоккею в XXI веке. Он отметился двумя результатными передачами, в его активе стало 13 очков (2 гола + 11 передач) в 5 матчах. Он обошел по этому показателю российского нападающего Никиту Гусева, который на олимпийском турнире 2018 года в 6 матчах набрал 12 очков (4 + 8). Из-за травмы Кросби именно Макдэвид был капитаном сборной Канады.