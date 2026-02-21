Сборная США разгромила Словакию и сыграет с Канадой в финале Олимпиады

Отдельного внимания заслуживает нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка — он отметился голевой передачей. Теперь на его счету две шайбы и три ассиста на турнире. В составе сборной Словакии также выступают защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.