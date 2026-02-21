Ричмонд
Механик-водитель Заверуха спас самоходную установку от налёта дронов ВСУ

Российский военный Георгий Заверуха ликвидировал БПЛА украинских войск, которые летели на самоходную артиллерийскую установку, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Георгий Заверуха ликвидировал два беспилотника Вооружённых сил Украины, которые летели на самоходную артиллерийскую установку, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что механик-водитель рядовой Заверуха спас установку от уничтожения.

«Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнём уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближения и также поразил его огнём из штатного вооружения», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что экипаж продолжил движение, вышел на огневую позицию и подавил артиллерийский расчёт украинских войск. Кроме того, была ликвидирована группа боевиков.

В ведомстве рассказали о младшем сержанте Егоре Матейкине. Военнослужащий первым ворвался на позиции украинских войск и уничтожил несколько солдат.

«Используя рельеф местности, Егор Матейкин рассредоточил подразделение по укрытиям и организовал эффективное огневое поражение дронов, что позволило оперативно уничтожить несколько БПЛА и продолжить движение. В результате грамотных действий штурмовой группы противник не ожидал атаки с этого направления. Егор Матейкин первым ворвался на позиции противника, уничтожил несколько украинских боевиков, чем обеспечил быстрое продвижение группы по опорному пункту», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

