Два российских спортсмена в субботу поборются за медали на Олимпиаде в Италии

Первым из россиян на старт выйдет Коростелев. В 13:00 мск у мужчин начнется масс-старт на дистанции 50 км. Ранее на Олимпиаде российский спортсмен занял 4-е место в скиатлоне, не прошел квалификацию в спринте, а в раздельной гонке стал 15-м. Одним из главных фаворитов марафона является норвежец Йоханнес Клебо, ранее он выиграл пять из пяти соревнований на Олимпиаде и вышел на второе место среди всех спортсменов с учетом летних Игр по количеству золотых олимпийских наград, сейчас на его счету 10 медалей высшего достоинства.