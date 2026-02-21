Два российских спортсмена в субботу поборются за медали на Олимпиаде в Италии

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Два российских спортсмена — конькобежка Анастасия Семенова и лыжник Савелий Коростелев — поборются за медали в 15-й день Олимпийских игр в Италии. Также олимпийские чемпионы станут известны в восьми других дисциплинах.
Первым из россиян на старт выйдет Коростелев. В 13:00 мск у мужчин начнется масс-старт на дистанции 50 км. Ранее на Олимпиаде российский спортсмен занял 4-е место в скиатлоне, не прошел квалификацию в спринте, а в раздельной гонке стал 15-м. Одним из главных фаворитов марафона является норвежец Йоханнес Клебо, ранее он выиграл пять из пяти соревнований на Олимпиаде и вышел на второе место среди всех спортсменов с учетом летних Игр по количеству золотых олимпийских наград, сейчас на его счету 10 медалей высшего достоинства.
В 17:50 мск начнутся полуфиналы масс-старта у конькобежек. В этих соревнованиях примет участие Семенова, она последней из россиян дебютирует на Олимпиаде в Италии. Ранее российская конькобежка Ксения Коржова стала 12-й в забеге на 3 000 м. 21-летняя Семенова является победительницей и призером чемпионатов и Кубков России. Начало женского финала запланировано на 19:15 мск. Также станут известны медалисты мужского масс-старта, решающий забег должен начаться в 18:40 мск.
Всего на Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов. Последней из представителей России на Играх выступит лыжница Дарья Непряева, она пробежит марафон 22 февраля — в день закрытия соревнований.
Другие медальные дисциплины.
В 21:05 мск начнется финал мужского турнира по керлингу. В нем сыграют сборные Великобритании и Канады. В женских соревнованиях состоится матч за третье место, за бронзу поборются керлингистки из Канады и США (16:05 мск). Олимпийские чемпионы станут известны по итогам женского масс-старта в биатлоне (16:15 мск), женских соревнований по бобслею в двойках (решающая попытка начнется в 23:05 мск), смешанной эстафеты в ски-альпинизме (15:30 мск), а также в трех дисциплинах фристайла — в смешанных командных соревнованиях в акробатике (12:45 мск), мужском ски-кроссе (15:10 мск) и женском хафпайпе (21:30 мск).
Помимо этого, в 22:40 мск пройдет матч за третье место в мужском хоккейном турнире. В нем встретятся сборные Финляндии и Словакии. Финал между командами Канады и США запланирован на 22 февраля.