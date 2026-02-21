Ружичка отметил неудачное начало игры против американцев в полуфинале ОИ

Сборная Словакии уступила американцам со счетом 2:6. Ружичка отметился результативной передачей.
«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжелым. Да, есть разница между КХЛ (Континентальной хоккейной лигой — прим. ТАСС) и НХЛ (Национальной хоккейной лигой — прим. ТАСС), но в матче это особого значения не имело», — сказал Ружичка.
Форвард набирал по очку в каждом матче олимпийского турнира.
«Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было. Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане. Мы играли с финнами ранее, получился тяжелый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты», — отметил Ружичка.
В игре за третье место 21 февраля словаки сыграют с командой Финляндии.