Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После празднования Дня защитника Отечества в феврале 2026 года рабочая неделя продлится четыре дня — с 24 по 27 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Из-за трехдневных выходных в честь 23 февраля рабочая неделя в феврале будет укороченной. Трудовые будни начнутся во вторник, 24 февраля, и завершатся в пятницу, 27 февраля», — сказал Нилов.
Парламентарий добавил, что такая организация рабочего времени является стандартной и позволяет эффективно распределить нагрузку после праздничных дней.
Он напомнил, что в феврале в честь Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных дня подряд — 21, 22 и 23 февраля.