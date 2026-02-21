Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После празднования Дня защитника Отечества в феврале 2026 года рабочая неделя продлится четыре дня — с 24 по 27 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.