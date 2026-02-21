Трамп посетил закусочную в Джорджии и заказал еду для своей команды

Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в американский штат Джорджия посетил ресторан быстрого питания и заказал там гамбургеры для своей команды, сообщила газета The New York Post.
Днём 19 февраля глава государства побывал в закусочной The Varsity в городе Роум. Он зашёл в заведение перед собственным митингом. Во время визита американский лидер пообщался с сотрудниками закусочной и раздал автографы желающим.
Журналисты также показали видеозапись, на которой президент США просит приготовить еду, чтобы после мероприятия была возможность забрать её, разогреть и угостить членов его команды.
Напомним, в октябре 2024 года, перед президентскими выборами в США, Трамп поработал поваром в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald s в штате Пенсильвания. Указанное заведение находилось в городе Фистервиле. Политик надел фартук и приготовил несколько порций картошки фри. Кроме того, Трамп выдал несколько заказов клиентам и сам оплатил их. Он находился в закусочной около получаса. После визита политик отметил, что ему понравилась эта работа.
В мае 2025 года у медиацентра около Королевского дворца в Эр-Рияде специально к приезду президента США был установлен передвижной ресторан McDonald s.