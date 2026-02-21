Трамп посетил закусочную в Джорджии и заказал еду для своей команды

Напомним, в октябре 2024 года, перед президентскими выборами в США, Трамп поработал поваром в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald s в штате Пенсильвания. Указанное заведение находилось в городе Фистервиле. Политик надел фартук и приготовил несколько порций картошки фри. Кроме того, Трамп выдал несколько заказов клиентам и сам оплатил их. Он находился в закусочной около получаса. После визита политик отметил, что ему понравилась эта работа.