Названы самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля

По их словам, целевая группа этих мошеннических схем — люди, ищущие подарки к 23 февраля. Эти схемы актуальны для февраля, так как в этом месяце пик спроса на подарки для мужчин. «Желание сделать приятное и сэкономить заставляет игнорировать признаки мошенничества», — уточняют в «Мошеловке».