Слуцкий предложил предоставлять жилье семьям погибших военнослужащих вне очереди

Для такой категории должны действовать особые гарантии, заявил лидер ЛДПР.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять жилье семьям погибших военнослужащих вне очереди при отсутствии у них единственного жилья. Об этом он заявил ТАСС.

«ЛДПР настаивает: семьи защитников Отечества должны жить достойно — иметь доступное жилье, места в детском саду, школе и вузе, возможность получить профессию. Для семей погибших бойцов и семей участников боевых действий должны действовать особые гарантии: при отсутствии единственного жилья — внеочередное обеспечение жильем», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что поддержка военнослужащих и их семей должна быть равной во всех регионах страны. «Мы требуем обеспечить равные меры защиты во всех регионах для всех военнослужащих, отдавших долг Родине, и членов их семей. Они защитили нас. Теперь государство обязано защитить их», — заключил лидер ЛДПР.

