МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять жилье семьям погибших военнослужащих вне очереди при отсутствии у них единственного жилья. Об этом он заявил ТАСС.
«ЛДПР настаивает: семьи защитников Отечества должны жить достойно — иметь доступное жилье, места в детском саду, школе и вузе, возможность получить профессию. Для семей погибших бойцов и семей участников боевых действий должны действовать особые гарантии: при отсутствии единственного жилья — внеочередное обеспечение жильем», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что поддержка военнослужащих и их семей должна быть равной во всех регионах страны. «Мы требуем обеспечить равные меры защиты во всех регионах для всех военнослужащих, отдавших долг Родине, и членов их семей. Они защитили нас. Теперь государство обязано защитить их», — заключил лидер ЛДПР.