В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно

«Медицинские работники имеют право на досрочную пенсию при выработке специального стажа: 25 лет в сельской местности (поселках) или 30 лет в городах. Также, если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет. Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году — право на пенсию возникнет в 2028 году», — сказала сенатор.