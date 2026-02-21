Военкор Ермаков: ВС РФ прорвали границу на западе Харьковской области

Военные ВС России совершили прорыв в Харьковской области. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков.
— По оперативным сведениям, российские войска прорвали границу на западе Харьковской области, — написал военный корреспондент в публикации.
Он уточнил, что в настоящее время российские бойцы ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи.
Российская армия за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по украинским военным объектам. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ. Операции проводились с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Они стали ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.
Разведуправление Минобороны Соединенных Штатов заявило, что российские силы в зоне спецоперации сохраняют преимущество над украинскими почти по всем ключевым показателям. Анализ охватывает вторую половину 2025 года.