Военкор Ермаков: ВС РФ прорвали границу на западе Харьковской области

Российская армия за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по украинским военным объектам. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ. Операции проводились с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Они стали ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре.