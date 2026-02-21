Трамп: Европа стала неузнаваемой из-за слабости

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми».
Он уточнил, что Европе следует быть сильной.
«Европе следует быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми. Европа неузнаваема, когда посещаешь так много мест, не все страны», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
По его словам, в ряде стран к власти пришли люди, «чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой».
«Европу убивают две вещи: энергетика и миграция», — отметил он.
Напомним, по данным Politico, Соединённые Штаты угрожают ЕС ответными мерами за отказ от американского оружия.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Евросоюз больше не занимает значимое место в глобальной политике и экономике.
Ранее сообщалось, что конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас может привести к распаду ЕС.