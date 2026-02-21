Стали известны законы, вступающие в силу в России с 1 марта

Обновленные правила гостиничных услуг становятся едиными для всех средств размещения: отелей, баз отдыха, кемпингов. Теперь гостиницы обязаны будут ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. При ранней отмене брони потребитель с 1 марта получит полный возврат средств, кроме платы за первую ночь. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.