Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз на Олимпиаде

На одном из поворотов 25-летняя шорт-трекистка потеряла равновесие и начала падать. По инерции американка Кристен Сантос-Грисволд задела соперницу лезвием конька — удар пришёлся в нижнюю часть глазницы. Эпизод закончился штрафом для обеих спортсменок: ни одна из них не вышла в полуфинал.