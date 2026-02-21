Ресторан «Сыроварня» во Владивостоке закрыли на 60 суток из-за шума

После получения документов сотрудники службы выехали по адресу на Светланской, 37А. Они остановили работу заведения, опечатали кассы и платежные терминалы. Затем приставы закрыли и опечатали входные двери ресторана, чтобы тот не продолжил принимать посетителей. Руководству «Сыроварни» напомнили, что за игнорирование решения суда им грозят не только административные, но и уголовные последствия. Приставы на весь срок приостановки пообещали регулярно проверять, не сорваны ли пломбы.