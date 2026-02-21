Ресторан «Сыроварня» во Владивостоке закрыли на 60 суток из-за шума

Ресторан «Сыроварня» в центре Владивостока закрыли на 60 суток по решению Ленинского районного суда из‑за шума, на который давно жалуются жители соседних домов. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Постановление о немедленном исполнении судебного решения поступило в отделение приставов, которое занимается исполнительными документами в отношении юридических лиц во Владивостоке. Поводом для разбирательства стал протокол управления Роспотребнадзора по статье 6.4 КоАП РФ. В документе указано, что специалисты зафиксировали нарушение санитарных норм после обращений жильцов дома, которым мешал гул вентиляции и другого оборудования ресторана по ночам.
После получения документов сотрудники службы выехали по адресу на Светланской, 37А. Они остановили работу заведения, опечатали кассы и платежные терминалы. Затем приставы закрыли и опечатали входные двери ресторана, чтобы тот не продолжил принимать посетителей. Руководству «Сыроварни» напомнили, что за игнорирование решения суда им грозят не только административные, но и уголовные последствия. Приставы на весь срок приостановки пообещали регулярно проверять, не сорваны ли пломбы.
Конфликт тянется давно. Жители соседнего дома жалуются на шум от вентиляции, кондиционеров и холодильных камер «Сыроварни» с момента открытия ресторана в январе прошлого года. Замеры Роспотребнадзора в квартирах показывали до 38,4 дБА при допустимых 30 дБА. Владельцев уже штрафовали и обязали уменьшить уровень шума. По словам горожан, ситуация так и не изменилась. В итоге дело дошло до двухмесячного закрытия.
«Сыроварня» во Владивостоке — часть одноименной сети ресторанов Novikov Group. Заведение работает в трехэтажном историческом здании рядом с центральной площадью. Ресторан рассчитан более чем на три сотни гостей и делает ставку на домашние сыры из фермерского молока, итальянскую кухню.