Салливан: сборная США будет мотивирована на победу в ОИ и без приезда Трампа

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США настроены на победу на Олимпийских играх в любом случае, возможный приезд президента страны Дональда Трампа на финал на это никак не повлияет. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Майк Салливан.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что Трамп может приехать на финал хоккейного турнира, если в нем будет играть сборная США. Американцы в воскресенье сыграют в финале с командой Канады.
«У меня нет идеи на этот счет», — ответил Салливан на вопрос, мотивирует ли команду приезд в Милан Трампа.
«Наша команда и так мотивирована показать все лучшее. Для ребят это невероятно — представлять США, это привилегия. Для них мотивацией является игра за золотые медали», — добавил он.
В полуфинальном матче со словаками (6:2) у американцев травму получил форвард Тэйдж Томпсон. «У него травма нижней части тела, будем следить за ситуацией. Надеемся, что он восстановится к финалу», — пояснил Салливан.