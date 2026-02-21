ОП: мошенники меняют схемы обмана с ограничением иностранных мессенджеров

При этом, если год назад обращения, поступающие в ОП РФ, касались, как правило, звонков через WhatsApp и Telegram, и общение с мошенниками проходило в этой среде, то сейчас используются многоканальные телефоны. «В последнее время участились случаи совершения правонарушений лицами, действующими по поручению и в интересах организованных преступных сообществ. Граждане теперь отдают деньги под воздействием методов социальной инженерии. Изменилась также форма передачи этих средств — курьерам наличными», — добавил Машаров.