ОП: мошенники меняют схемы обмана с ограничением иностранных мессенджеров

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ограничение работы иностранных мессенджеров привело к тому, что мошенники начали менять тактику и схемы обмана россиян — они перешли с запугивания на сопричастность. Об этом сообщил ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Ограничение работы иностранных мессенджеров кардинальным образом отразилось на количестве обращений граждан, пострадавших от дистанционного мошенничества. Их число снижается, но схемы мошенников становятся все более изворотливыми. При этом мошенники меняют постепенно тактику с запугивания под угрозой уголовного преследования на поиск “интересующих” сторон потенциальной жертвы, а также формируют сопричастность к участию в действиях по поручению мошенников», — сказал он.
При этом, если год назад обращения, поступающие в ОП РФ, касались, как правило, звонков через WhatsApp и Telegram, и общение с мошенниками проходило в этой среде, то сейчас используются многоканальные телефоны. «В последнее время участились случаи совершения правонарушений лицами, действующими по поручению и в интересах организованных преступных сообществ. Граждане теперь отдают деньги под воздействием методов социальной инженерии. Изменилась также форма передачи этих средств — курьерам наличными», — добавил Машаров.
Эксперт отметил, что ключевым фактором является вывод похищенных средств через криптовалюты. «Переданные наличные средства зачисляются на криптокошельки в обменниках, расположенных в “Москва-Сити”, — пояснил Машаров.
Он напомнил, что деятельность так называемых криптообменников, некоторые из них именуют себя криптобиржами, находится сейчас вне правового поля, при этом криптовалюта по принятому закону будет относиться к имуществу и изыматься в рамках возбужденных уголовных дел.
«Для финального удара по мошенникам и лишения их канала вывода средств, похищенных у граждан, необходимо отрегулировать деятельность посредников (криптообменников и криптобирж). Вместе с тем регуляторная настройка вопросов информационной безопасности должна продолжаться непрерывно, так как вариативность поведения мошенников, особенно их технологии, не стоят на месте», — подчеркнул эксперт.