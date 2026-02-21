Россиянам напомнили об условиях досрочного выхода на пенсию

Для медиков ключевое условие — выработка специального стажа: 25 лет в сельской местности, 30 лет в городе или 30 лет при смешанном стаже. При этом возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Исключение сделано для отдельных категорий врачей (инфекционисты, патологоанатомы, рентгенологи) — они могут выходить на пенсию без этой пятилетней отсрочки.