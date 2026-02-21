Ричмонд
Россиянам напомнили об условиях досрочного выхода на пенсию

Сенатор Наталья Мельникова в интервью РИА Новости напомнила о праве медицинских и педагогических работников на досрочную пенсию.

Для медиков ключевое условие — выработка специального стажа: 25 лет в сельской местности, 30 лет в городе или 30 лет при смешанном стаже. При этом возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Исключение сделано для отдельных категорий врачей (инфекционисты, патологоанатомы, рентгенологи) — они могут выходить на пенсию без этой пятилетней отсрочки.

Педагоги также могут претендовать на досрочную пенсию при наличии не менее 25 лет стажа в учреждениях для детей по утверждённому перечню должностей. В этом случае пенсия назначается через пять лет после выработки стажа.

Например, при достижении 25 лет стажа в 2024 году, пенсию можно будет оформить в 2029 году. Также необходимо наличие минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает первая в 2026 году сокращенная рабочая неделя.

