Эксперт рассказал, что делать, если счета за ЖКУ резко выросли

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Гражданам РФ в случае, если счета за ЖКУ резко выросли, необходимо запросить детальную расшифровку начислений и перепроверить показания индивидуальных счетчиков, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Ситуация, когда привычная сумма в квитанции за квартиру вдруг оказывается заметно выше, всегда неприятна. Первое, что стоит сделать — запросить детальную расшифровку начислений», — рассказал Бондарь.
По мнению эксперта, проще всего это сделать через приложение «Госуслуги. Дом», где можно направить запрос прямо в управляющую компанию и получить подробный расчет по каждой позиции в квитанции.
«Далее надо обратить внимание на показания индивидуальных приборов учета. Особенно это касается счетчиков холодной воды. Стоит проверить, не подошел ли к концу межповерочный интервал. Если срок поверки истек, прибор считается непригодным», — отметил Бондарь.
Эксперт предупредил, что если счетчик оказался непригодным, то плата может начисляться по нормативу, который часто выше реального потребления. Кроме того, Бондарь порекомендовал вовремя подавать показания счетчиков, так как в противном случае расчет также пойдет по нормативу и может увеличить сумму оплаты счетов.
«Бывает и так, что в платежке появляются незнакомые строчки. Например, “дополнительные услуги” или плата за работы, о которых жильцы не договаривались. Здесь полезно заглянуть в договор управления многоквартирным домом. Все услуги, которые включены в платежный документ, должны быть указаны в этом договоре. Если в квитанции есть начисления за то, чего в договоре нет, или если какие-то работы, которые жильцы не утверждали на общем собрании, это повод задать вопросы», — добавил общественный деятель.
В такой ситуации эксперт посоветовал обратиться с заявлением в жилищную инспекцию для проверки обоснованности начислений и соответствия платежных документов договору.
«В случае серьезных нарушений имеет смысл написать заявление и в прокуратуру, чтобы проверили действия управляющей организации», — подчеркнул Бондарь.
Он напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ № 354, у граждан есть право требовать перерасчет, если есть ошибки или если услуги были некачественными. В качестве примера эксперт привел холодные батареи зимой или неравномерную подачу воды. Эти случаи жильцам надо фиксировать и требовать снижения платы, отметил общественный деятель.
«Если после проверки выясняется, что платежи законны и все услуги оказаны качественно, но расходы на квартиру стали непомерными для семейного бюджета, существует возможность оформить субсидию. Государство помогает, если платежи за жилье превышают определенную долю от совокупного дохода семьи. За субсидией можно обратиться в соцзащиту или МФЦ», — заключил Бондарь.