Эксперт рассказал, что делать, если счета за ЖКУ резко выросли

«Бывает и так, что в платежке появляются незнакомые строчки. Например, “дополнительные услуги” или плата за работы, о которых жильцы не договаривались. Здесь полезно заглянуть в договор управления многоквартирным домом. Все услуги, которые включены в платежный документ, должны быть указаны в этом договоре. Если в квитанции есть начисления за то, чего в договоре нет, или если какие-то работы, которые жильцы не утверждали на общем собрании, это повод задать вопросы», — добавил общественный деятель.