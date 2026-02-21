Ричмонд
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить

Адвокат Яковлева: дачный участок в общей собственности можно разделить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

По ее словам, это нужно при совершении сделок с участком, разделе его между членами семьи и для предпринимательской деятельности. Например, на нем планируется открыть гостиницу, кафе, ферму и т.п.

Разделу подлежит участок, поставленный на кадастровый учет, с проведенным межеванием, при этом к каждому участку должен вести отдельный проход. Должны быть соблюдены минимальные размеры (для каждого региона свои). Необходимо согласие всех собственников.

Для межевания земельного участка следует обратиться к кадастровому инженеру, которые установит новые границы и составит межевой план. В результате прежний участок будет снят с учета, а новые собственники получат свои наделы.

«Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки», — резюмировала адвокат.