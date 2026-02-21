Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новые правила обучения на права вступают в силу в РФ с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Парламентарий заявил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года № 505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.
«Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта — ред.)… Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», — сказал агентству Говырин.
Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.