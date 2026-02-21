Эксперт рассказал, как действовать при резком росте счета за ЖКУ

Первым делом он рекомендует запросить детальную расшифровку начислений. Затем следует проверить показания индивидуальных счётчиков, особенно холодной воды, и убедиться, что не истёк межповерочный интервал — иначе прибор считается непригодным, и плата может начисляться по нормативу, что часто дороже. Также важно вовремя подавать показания, чтобы избежать расчёта по нормативам.