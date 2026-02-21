Эксперт рассказал, как действовать при резком росте счета за ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал РИА Новости, что делать, если сумма в квитанции за коммунальные услуги резко выросла.
Первым делом он рекомендует запросить детальную расшифровку начислений. Затем следует проверить показания индивидуальных счётчиков, особенно холодной воды, и убедиться, что не истёк межповерочный интервал — иначе прибор считается непригодным, и плата может начисляться по нормативу, что часто дороже. Также важно вовремя подавать показания, чтобы избежать расчёта по нормативам.
Если в платежке появились незнакомые строки, стоит заглянуть в договор управления: все услуги должны быть в нём указаны. При подозрениях на необоснованные начисления можно обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.
В случае некачественных услуг (холодные батареи, перебои с водой) потребитель имеет право требовать перерасчёт согласно постановлению правительства № 354. Если же платежи законны, но стали непосильными, можно оформить субсидию через соцзащиту или МФЦ.
