Во Владивостоке увеличат число вагонов в электричках после праздников

Пригородная компания «Экспресс Приморья» решила увеличить составность электропоездов сразу после Дня защитника Отечества, с 24 по 26 февраля. Чтобы пассажирам было комфортнее добираться, два популярных рейса усилят до шести вагонов. Речь идет о вечерней электричке № 7307/7308 «Владивосток — Мыс Чуркин» (отправление в 18:26) и поезде № 6315 «Мыс Чуркин — Надеждинская» (отправление в 19:20). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".