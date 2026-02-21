Ричмонд
Во Владивостоке увеличат число вагонов в электричках после праздников

Это стандартная мера, основанная на ежедневном анализе пассажиропотока.

Источник: Комсомольская правда

Пригородная компания «Экспресс Приморья» решила увеличить составность электропоездов сразу после Дня защитника Отечества, с 24 по 26 февраля. Чтобы пассажирам было комфортнее добираться, два популярных рейса усилят до шести вагонов. Речь идет о вечерней электричке № 7307/7308 «Владивосток — Мыс Чуркин» (отправление в 18:26) и поезде № 6315 «Мыс Чуркин — Надеждинская» (отправление в 19:20). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Как пояснили в компании, если статистика показывает, что людей становится больше, составность корректируют, чтобы не допустить давки в часы пик.

Напомним, что в праздничные дни — 21, 22 и 23 февраля — электрички будут ходить по расписанию выходного дня.