Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех государств мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, подписал указ о введении импортных пошлин в десять процентов в отношении всех государств мира.

— Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10 процентов на все страны, который вступит в силу почти немедленно, — сообщил он в социальной сети Truth Social.

Ранее Верховный суд США отменил пошлины, введенные Дональдом Трампом в отношении других стран, и постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, используя Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

30 января глава Белого дома подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Их могут ввести в отношении товаров, импортируемых в Штаты, если страна-производитель прямо или косвенно продает нефть Кубе.

25 января Трамп заявил о готовности ввести полный таможенный барьер для всех товаров из Канады в случае заключения Оттавой торгового соглашения с КНР. Он подчеркнул, что Вашингтон не допустит, чтобы Канада стала «портом выгрузки» для китайских товаров, которые потом отправляют на американский рынок.

