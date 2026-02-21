Трамп ввел глобальный тариф в 10% в ответ на решение Верховного суда США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 февраля заявил о скором введении новых пошлин. Спустя менее чем сутки американский лидер уже подписал указ о дополнительных тарифах в десять процентов для «всех стран». Так он написал в своей соцсети.