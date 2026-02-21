Трамп ввел глобальный тариф в 10% в ответ на решение Верховного суда США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 февраля заявил о скором введении новых пошлин. Спустя менее чем сутки американский лидер уже подписал указ о дополнительных тарифах в десять процентов для «всех стран». Так он написал в своей соцсети.
Глава Белого дома напомнил, что все ранее введенные пошлины остаются в силе. Новые тарифы будут действовать вдобавок к уже существующим.
«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — оповестил Дональд Трамп.
Такое резкое решение президент США принял в ответ на заявление Верховного суда. ВС Соединенных Штатов постановил, что хозяин Белого дома не имел права повышать тарифы. Суд считает, что Дональд Трамп превысил полномочия. Американский лидер с этим не согласен.