БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Ценности, которые символизирует День защитника Отечества в России, — служение, преданность и честь — универсальны и глубоко укоренены в сербском народе. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич после приема в посольстве РФ в Белграде по случаю праздника.
«Ценности, которые символизирует этот праздник, — служение, преданность и честь — универсальны и глубоко укоренены в сербском народе, который в своей истории многократно показывал, какую цену имеет свобода», — отметил он на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фото с торжественного мероприятия.
Дачич подчеркнул, что для него «было честью присутствовать на приеме в посольстве Российской Федерации по случаю Дня защитника Отечества». По его словам, этот день «несет сильное послание уважения к тем, кто на протяжении истории стоял на защите своей страны, свободы и безопасности, руководствуясь чувством долга, храбростью и ответственностью перед Родиной».
Вице-премьер также обратил внимание на историческую близость Сербии и России. «Дружба сербского и российского народов подтверждалась на протяжении веков в тяжелые и судьбоносные моменты, основываясь на взаимном уважении, близости и исторической памяти», — отметил он.
«Эти связи остаются частью идентичности обоих народов и фундаментом отношений, которые продолжаются», — заключил Дачич.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе торжественного мероприятия отметил, что российская армия сохраняет тесную связь с народом и пользуется широкой поддержкой общества, продолжая модернизацию в условиях современных вызовов. Дипломат подчеркнул, что День защитника Отечества посвящен военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающим армию современным вооружением.
Торжественный прием в посольстве РФ посетили представители правительства и парламента Сербии, деловых кругов, духовенства и общественных организаций.