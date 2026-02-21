В Сербии заявили, что ценности Дня защитника Отечества укоренены в народе

Дачич подчеркнул, что для него «было честью присутствовать на приеме в посольстве Российской Федерации по случаю Дня защитника Отечества». По его словам, этот день «несет сильное послание уважения к тем, кто на протяжении истории стоял на защите своей страны, свободы и безопасности, руководствуясь чувством долга, храбростью и ответственностью перед Родиной».