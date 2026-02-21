Рассылают сертификаты и требуют предоплату: вот что творят мошенники перед 23 февраля

Аферисты активизировались накануне 23 февраля, когда в РФ отмечается День защитника Отечества. Они применяют схемы с фальшивыми подарочными сертификатами и предоплатой за подарочные наборы.
Так, аферисты рассылают на электронную почту или в мессенджеры фальшивые подарочные сертификаты от имени известных магазинов.
«При переходе по ссылке для “активации” пользователя просят ввести данные карты “для верификации” или установить приложение, которое оказывается вредоносным», — пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
Также мошенники могут рекламировать «тематические мужские наборы» для подарков, предлагая покупателям совершить за них предоплату.
«После предоплаты сайт исчезает, товар не доставляется», — объясняют эксперты суть схемы обмана.
Ранее россиян предупредили о повышенной активности мошенников в День защитника Отечества и 8 Марта.
В то же время эксперт дал рецепт для защиты от мошенников: никогда, ни при каких обстоятельствах не выполнять действия по указке незнакомцев по телефону.
