Британка лишилась конечностей после игры с собакой: у нее начались проблемы из-за слюны животного

Британка Манджит Сангха лишилась рук и ног после, казалось бы, безобидной игры с собакой. У женщины развился сепсис. Такое могло произойти из-за попадания в рану слюны собаки, сообщает газета The Telegraph.
Манджит Сангха потеряла сознание уже на утро после игры с животным. Позже она впала в кому. Врачи шесть раз «заводили» сердце женщины. Она провела в больнице около восьми месяцев.
«По мере ухудшения состояния хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колена, а также обе руки и удалить селезенку, поскольку она также боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью», — говорится в статье.
Ранее врач Наталья Жарова рассказала, что инсульт может наступить внезапно до появления видимых симптомов. Она посоветовала обращать внимание на сильную головную боль, онемение или «странные ощущения» в лице. Они могут быть признаками инсульта.