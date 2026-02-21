Аналитик Кошкович заявил, что Венгрия способна уничтожить Украину за три недели

— Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И если это будет зависеть от нас, то военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели, — написал Кошкович в социальной сети X.