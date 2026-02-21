Венгрия способна уничтожить Украину за три недели. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он прокомментировал решение Венгрии заблокировать выделение украинским властям кредита Европейского союза, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский «хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами, но теперь обанкротится раньше».
Кроме того, энергетический и военный потенциал Украины также подвергся удару со стороны Словакии, отметил эксперт.
— Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И если это будет зависеть от нас, то военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели, — написал Кошкович в социальной сети X.
Постоянный представитель Венгрии при Евросоюзе 20 февраля выступил против выделения невозвратного кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на четыре осведомленных источника.