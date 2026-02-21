Новостройка по реновации появится на Вяземской улице в Можайском районе

«Всего в Можайском районе в действующую программу реновации включено 148 домов старого жилого фонда. Почти за восемь лет с начала переселения в районе демонтировали 19 зданий. На месте сноса готовят стартовые площадки для возведения новых объектов. Такую территорию для строительства новостройки сформировали на ул. Вяземская, где ранее были расселены и демонтированы два старых дома. На освобожденной территории в будущем возведут новостройку жилой площадью около 24 тыс. кв. м. В новом здании будут квартиры с улучшенной отделкой. Дворовую территорию озеленят и комплексно благоустроят — обустроят места для активного и спокойного отдыха», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.