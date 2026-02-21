Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новостройка по реновации появится на Вяземской улице в Можайском районе

В Можайском районе освободили площадку под строительство дома по программе реновации по адресу: ул. Вяземская, земельный участок 9 (вл. 9, корп. 1 и 2). Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Источник: Freepik

«Всего в Можайском районе в действующую программу реновации включено 148 домов старого жилого фонда. Почти за восемь лет с начала переселения в районе демонтировали 19 зданий. На месте сноса готовят стартовые площадки для возведения новых объектов. Такую территорию для строительства новостройки сформировали на ул. Вяземская, где ранее были расселены и демонтированы два старых дома. На освобожденной территории в будущем возведут новостройку жилой площадью около 24 тыс. кв. м. В новом здании будут квартиры с улучшенной отделкой. Дворовую территорию озеленят и комплексно благоустроят — обустроят места для активного и спокойного отдыха», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше