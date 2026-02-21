Ричмонд
В ГД рассказали об изменении правил обслуживания лифтов с 1 сентября

Депутат Колунов: в России с 1 сентября изменятся правила обслуживания лифтов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство РФ к 1 сентября должно определить критерии, которым должны соответствовать лифтовые организации, имеющие право проводить техническое обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Российский президент Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. В частности, документ предусматривает за властями Москвы право установить особенности организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в МКД.

«В России с 1 сентября в силу вступит закон, призванный навести порядок в сфере обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Закон, вступающий в силу, наделяет правительство России полномочиями отрегулировать сферу обслуживания лифтов. Так, кабмин определит критерии, которым должны соответствовать лифтовые организации, имеющие право осуществлять техническое обслуживание и ремонт лифтов в МКД», — сказал агентству Колунов.

По словам парламентария, это исключит с рынков недобросовестные компании и фирмы-однодневки, оставив исключительно профессионалов и здоровую конкуренцию между ними.

«Также правительство учредит публичный реестр таких организаций, с ним сможет ознакомиться каждый житель. И заключительный пункт: все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться на основании типового договора. До 1 сентября его форма также будет подготовлена уполномоченным правительством России федеральным органом исполнительной власти: Минстроем», — отметил Колунов.

Депутат добавил, что законодательные изменения направлены на обеспечение в полной мере безопасности граждан при пользовании лифтовым оборудованием.