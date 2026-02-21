В ГД рассказали об изменении правил обслуживания лифтов с 1 сентября

«Также правительство учредит публичный реестр таких организаций, с ним сможет ознакомиться каждый житель. И заключительный пункт: все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться на основании типового договора. До 1 сентября его форма также будет подготовлена уполномоченным правительством России федеральным органом исполнительной власти: Минстроем», — отметил Колунов.