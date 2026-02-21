Американские военные ударили по судну в Тихом океане: погибли три человека

Американские военные вновь ударили по судну в международных водах. Атака, как утверждается, пришлась по судну наркоторговцев. В результате погибли три человека. Так сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.
В материале сказано, что удар нанесен по судну в Тихом океане. Военные не пострадали. Они произвели атаку 20 февраля.
«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — оповестил Пентагон.
По данным The Wall Street Journal, Вашингтон планирует нанести удар по Ирану ради заключения выгодной для США сделки. Таким образом американцы надеются убедить Тегеран пойти на их условия. Как пишет газета, удар может быть нанесен по военным или правительственным объектам.