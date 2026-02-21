Россиян в преддверии 23 февраля обманывают через патриотическую повестку

Особую бдительность стоит проявить при появлении в мессенджерах просьб о помощи ветеранам или военнослужащим, даже если они сопровождаются эмоциональными обращениями и фотографиями. Также настораживающий признак — слишком агрессивные скидки и ограниченное время на принятие решения, что подталкивает к импульсивным покупкам.